11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Prens Harry annesi Lady Diana’nın ailesi kucak açtı! Babası Kral Charles ile görüşemedi
İngiltere'de olmasına rağmen babası Kral Charles ile görüşemeyen Prens Harry'e annesi Prenses Diana'nın ailesi kucak açtı. Prens Harry, Inviktis Oyunları için geldiği Londra'da teyzesi ve dayısıyla hasret giderdi. Bu gelişmenin ardından Kral Charles'ın aldığı yeni karar dikkatlerden kaçmadı.