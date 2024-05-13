EURO 2032 2 milyar euro getirecek! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Avrupa Şampiyonası'nın ekonomik boyutunu anlattı
Türkiye, İtalya ile birlikte sekiz yıl sonra Avrupa'nın en büyük futbol etkinliği olan Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Tanıtım, marka imajı ve prestij dışında bu şampiyona ciddi bir ekonomik fayda da sağlayacak. Türkiye ve İtalya'nın düzenleyeceği 2032 Avrupa Şampiyonası, 2 milyar euro'luk gelir yaratacak. Yeni düzenlemeler ile altyapıya ayrılan kaynakla 2032'de Türkiye yeni nesilleriyle kupaya da aday.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
06:23
Şampiyonanın ekonomik boyutu ile ilgili olarak soruları yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak önemli artıları olduğunu belirtti.
Büyükekşi,
"Türkiye'de 40'tan fazla yeni stadyum var. Bunların kapasiteleri de en küçüğü 20.000 olmak üzere 50 bin kişiye kadar çıkıyor. Modern ve çağa uygun stadyumlar. Tabii stadyum tek başına yetmiyor. Yeni otobanlar, yollar, demiryolu taşımacılığı ve hızlı trenler de bizim en büyük altyapı avantajlarımız. Yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türkiye'de nasıl daha fazla konaklatır ve nasıl daha çok gelir elde edebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Ciddi otel ihtiyacı da oluyor. O konuda da son derece önemli bir avantaj sahibiyiz. 8 yıl var bu 8 yıl içerisinde de bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye 2032'de Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Şu anda tahminimiz 4 milyar euroluk bir ekonomi sağlanması. İkiye böldüğümüzde 2 milyar euro ülkemizde tek başımıza yapabileceğimiz bir rakam. Bu rakamları yakalayabiliriz" dedi.
14 MİLYAR TL'LİK GELİR Sabah'ın haberine göre Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek bir çalışma yapıldı. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği İstanbul'a 3 günde yaklaşık 75 milyon euro sağladı. Bir maç için yaratılan bu gelire bundan sekiz yıl sonra oluşacak rakam da düşünülünce bu hedefin tutması çok olası.
Kulüplerin finansal boyutuna gelince ise Süper Lig kulüpleri yaklaşık 6.5-7 milyar TL civarında bir gelir yaratıyor. Dolaylı etkilerle birlikte bu rakamın 13-14 milyar TL'ye çıktığı tahmin ediliyor. Yayın gelirinin, Türkiye'nin sportif başarısının bir kademe artması üzerine iki katına çıkacağını vurgulayan Büyükekşi, uzun yıllar sonra özel sektörden bir sponsor bulduklarını ve Trendyol anlaşmasının lig sponsorluğunu farklı bir seviyeye taşıdığını vurguladı.
Büyükekşi
, "2022–2023 sezonu ile 2023– 2024 sezonunu karşılaştırdığımızda toplam sponsorluk gelirimiz Şubat 2024 tarihine kadar yüzde 61 oranında artış sağladı. Bu artışın Mayıs 2024 sonunda yüzde 93 seviyesinde olması öngörülüyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group, bu meblağın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını ise 31.3 liralık kurdan ödeyecek. Bu rakamlarla yayın gelirinde Avrupa'da altıncı sıradayız" şeklinde konuştu.