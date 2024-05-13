EURO 2032 2 milyar euro getirecek! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Avrupa Şampiyonası’nın ekonomik boyutunu anlattı

Büyükekşi, "Türkiye'de 40'tan fazla yeni stadyum var. Bunların kapasiteleri de en küçüğü 20.000 olmak üzere 50 bin kişiye kadar çıkıyor. Modern ve çağa uygun stadyumlar. Tabii stadyum tek başına yetmiyor. Yeni otobanlar, yollar, demiryolu taşımacılığı ve hızlı trenler de bizim en büyük altyapı avantajlarımız. Yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türkiye'de nasıl daha fazla konaklatır ve nasıl daha çok gelir elde edebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Ciddi otel ihtiyacı da oluyor. O konuda da son derece önemli bir avantaj sahibiyiz. 8 yıl var bu 8 yıl içerisinde de bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye 2032'de Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Şu anda tahminimiz 4 milyar euroluk bir ekonomi sağlanması. İkiye böldüğümüzde 2 milyar euro ülkemizde tek başımıza yapabileceğimiz bir rakam. Bu rakamları yakalayabiliriz" dedi.