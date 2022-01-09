70 yıllık “demir perde” nasıl aralandı? Sovyetleri yıkan olaylar zinciri nasıl başladı?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde 15 farklı milleti barındıran, bir zamanların en güçlü devletlerindendi. 70 yıllık macerasının ardından, 25 Aralık 1991'de resmen dağıldı. Peki Batı'nın "en büyük rakibi" SSCB nasıl dağıldı? Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı "Dönüm Noktası"nda...

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