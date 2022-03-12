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64 KM'lik Rus konvoyu harekete geçti | Kiev'i terk etmeyenler büyük direnişe hazırlık yapıyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.03.2022 16:09
Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini bizlere ulaştıran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'de haber nöbetini sürdürüyor. Rusya'nın 64 kilometrelik konvoyu da yeniden konuşlanmış durumda. Detayları canlı yayında Emine Kavasoğlu aktardı.
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