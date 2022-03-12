64 KM'lik Rus konvoyu harekete geçti | Kiev'i terk etmeyenler büyük direnişe hazırlık yapıyor

Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini bizlere ulaştıran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'de haber nöbetini sürdürüyor. Rusya'nın 64 kilometrelik konvoyu da yeniden konuşlanmış durumda. Detayları canlı yayında Emine Kavasoğlu aktardı.