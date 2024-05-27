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14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüler! İsrail askeri çocuğa ilk yardıma izin vermedi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 27.05.2024 09:39
İsrail Gazze'nin dışında da katliama devam ediyor. Tel Aviv güçleri, bu kez Batı Şeria'da tetiğe bastı; hedeflerinde, Filistinli 14 yaşında bir çocuk vardı.
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14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdüler!
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