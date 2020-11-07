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Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor!
Miran ve Reyyan konağa dönme kararı aldı. Hercai izleyicisinin merakla beklediği sahnede son kez düşünen çift, en doğru kararın konağa dönmek olduğunda mutabık kalarak harekete geçtiler.
MİRAN VE REYYAN KONAKTA
Reyyan ve Miran konağa geri döndü. Miran konağın kapısında Reyyan'a son kez sordu, "Reyyan emin misin?" Reyyan ise, "Eminim. Madem geçmişin bütün sırları bu duvarlar arasında saklı, o zaman geleceğimiz için buraya dönmek zorundayız" cevabını verdi.
Konuşmanın ardından konağa giren Miran, ailesi tarafından sevinçle karşılandı.
"ARTIK BURADAYIZ"
Nenesi ile hasret gideren Miran, "Seni görmeye geleceğim." dedi. Nenesinin kendisini bekleyeceğini söylemesi üzerine Miran, "Artık burayız, geleceğim" ifadeleriyle yüzünü güldürdü.
Reyyan, Miran'ın banyo yapıp dinlenmesi gerektiğini belirterek odasına götürdü.