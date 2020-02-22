22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.02.2020

Miran'ın anlamlı hediyesi! | Hercai 33. bölüm

Miran'ın anlamlı hediyesi! "Sevgililer günümüz kutlu olsun..." | Hercai 33. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 33. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Miran'ın anlamlı hediyesi! | Hercai 33. bölüm
Miran'ın anlamlı hediyesi! | Hercai 33. bölüm
30 yıllık sır! | Hercai 33. bölüm
30 yıllık sır! | Hercai 33. bölüm
Sevenleri kimse ayıramaz! | Hercai 33. bölüm
Sevenleri kimse ayıramaz! | Hercai 33. bölüm
Hercai 34. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 34. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 33. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 33. yeni bölüm fragmanı izle
Miran ile Reyyan'ın romantik anları | Hercai 32. bölüm
Miran ile Reyyan'ın romantik anları | Hercai 32. bölüm
Miran'ın tek dileği | Hercai 32. bölüm
Miran'ın tek dileği | Hercai 32. bölüm
İstanbul’umsun Reyyan… | Hercai 32. bölüm
İstanbul’umsun Reyyan… | Hercai 32. bölüm
Hercai 33. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 33. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai'de Elif için en zor karar!
Hercai'de Elif için en zor karar!
Sevgililer günün kutlu olsun Azize! | Hercai 32. yeni bölüm
Sevgililer günün kutlu olsun Azize! | Hercai 32. yeni bölüm
Elif seni seviyor Azat! | Hercai 32. yeni bölüm
Elif seni seviyor Azat! | Hercai 32. yeni bölüm
Daha Fazla Video Göster