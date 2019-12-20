İçini Reyyan’a döken Miran! | Hercai 26. yeni bölüm

İçini Reyyan’a döken Miran! “Ben ne yaşıyorum bilmiyorum Reyyan!” | Hercai 26. bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...