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06.03.2020

Hercai şok itirafla olay oldu: "Mehmet Aslanbey'i ben öldürdüm!" VİDEO

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai herkesi şoke eden itirafla bir cuma akşamına daha damga vurdu. Hercai dizisinin sevilen karakterlerinden Nasuh Ağa, yıllar önce işlediği cinayeti itiraf etti. Hercai dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Nasuh Ağa, geceye damga vuran itirafı oğlu Cihan'a yaparak katil olduğunu itiraf etti.

Her Cuma akşamı 20.00'de atv'de yayınlanan Hercai, 06.03.2020 akşamı 35. bölümünde #kendimiaffetmiyorum etiketiyle ekranlara geldi. Dizinin ilk sahnelerine Nasuh Ağa'nın yıllar önce işlediği Mehmet Aslanbey cinayetini oğlu Cihan'a itiraf etmek zorunda kalması damga vurdu. Nasuh Ağa yıllardır içinde tuttuğunu bırakmaktan biraz olsun hafiflese de; Cihan duyduklarının ağırlığı altında ezilmişti. Babasının günahının vebalini bütün ailesi yıllarca üstlenmişti.

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