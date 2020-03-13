13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Hercai dizisinde Azize ile Miran karşı karşıya geldi: Beni mi vuracaksın Miran | VİDEO

Hercai 36. bölümü ile bir cuma akşamına daha damga vurdu. Miran Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrendi. Miran'ı intikam silahı olarak kullanan Azize, torunuyla karşı karşıya geldi.

Hercai 36. bölüm #reyyanıngerçekleri etiketiyle atv ekranlarına geldi. Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlanmıştı. İntikam yalanı ile bir genç kızın günahına girmesine sebep olan babaannesi, bu gerçeği bilip de mi kendisini ateşe atmıştı, bilmeyerek mi? Beynini kemiren soruların cevabını almalıydı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurmuştu. İçi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti.

"REYYAN'IN ÜVET OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUN?"

Miran'ın yalanları yüzünden konaktan kovduğu babaannesini yalnız bırakmayan Esma, onu alıp evine götürmüştü. Bir süredir Esma ile birlikte yaşayan Azize Aslanbey, burada da inadından ve intikamından vazgeçmemişti. Miran babaannesinin bellettiği düzmece intikamın yanında, yanlış kişiye azmettirip, onuruna kıydığı Reyyan'ın gerçeğini sormaya gitti. Babaannesi, Reyyan'ın bir Şadoğlu olduğunu bilerek mi, bilmeyerek mi kendisini azmettirmişti? Kendini affedemediği bu cürümde, Miran'ın vicdanı bir silah olmuş, sürekli namlusunu kendisine doğrultuyordu. Bu azapla yaşayamayan Miran, Azize Aslanbey'in kışkırtmasıyla bu oyunu kabul ettiği için, sadece kendisine kızmaması gerektiğini anlamıştı. Bu defa o silahın namlusundaki hedef babaannesiydi ve sorduğu sorularının cevabını vermeliydi.

"BİLSEM DE FARK ETMEYECEKTİ"

Azize Aslanbey torunu Miran'ı yıllarca bir intikam silahı gibi kullanmıştı. Amacı, Miran'ın kendi öz babası Hazar'ı, yine Miran'ın sıktığı kurşunla öldürtmekti. Azize'nin planları yolunda gitmemiş, torunu Miran'ın eline verdiği o silah, kendisine doğrultulmuştu. Azize Aslanbey laf oyunları ile yine Miran'ın aklını karıştırmaya çalışsa da, torununun babaannesine itimadı çoktan bitmişti. Reyyan'ın Hazar'ın kızı olduğunu bilmediğini söyleyen Azize, bilmiş olsa intikamını Gül'ün üzerinden kuracağını söylediğinde iyice Miran'ın gözünden düştü. Azize Aslanbey, Miran'ı hep en zayıf yerinden vurmuştu.

Baştan beri annesini kullanarak kendisini kandıran babaannesine öfkesi dinmiyordu. Miran'ın öfkeden titreyen elinden silahı alan Azize, namluyu torununa çevirdi. Sonra da havaya çevirip, kurşun bitene kadar sıktı. "Bir daha bu silahı bana doğrulttuğunda, içindeki mermileri boşaltmadan beline takmayacaksın!" Boş silahı beline takan Miran, elini kana bulamaya bile değmeyeceğini düşündüğü babaannesini öylece avluda bırakıp gitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai dizisinde Azize ile Miran karşı karşıya geldi
Hercai dizisinde Azize ile Miran karşı karşıya geldi
Hercai'ye damga vuran Sezen Aksu şarkısı!
Hercai'ye damga vuran Sezen Aksu şarkısı!
Azize Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor!
Azize Aslanbey Konağı'ndan ayrılıyor!
Miran annesinin sesini duydu
Miran annesinin sesini duydu
Hercai'nin sosyal medyayı sallayan sahnesi
Hercai'nin sosyal medyayı sallayan sahnesi
Hercai şok itirafla olay oldu
Hercai şok itirafla olay oldu
Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor!
Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor!
Miran babaannesini evden kovdu!
Miran babaannesini evden kovdu!
“Benim babam bugün öldü!” | Hercai yeni bölüm
“Benim babam bugün öldü!” | Hercai yeni bölüm
Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! | Hercai son bölüm
Hazar, Nasuh'tan hesap soruyor! | Hercai son bölüm
Hercai 34 yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Hercai 34 yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Ben bir tek sana aşık oldum! | Hercai son bölüm
Ben bir tek sana aşık oldum! | Hercai son bölüm
Daha Fazla Video Göster