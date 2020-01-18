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18.01.2020

Azize'nin geçmişteki yarası! | Hercai 28. son bölüm

"Benim nasıl yandığımı bilmiyorlar..." Azize'nin geçmişe isyanı Hercai 28. son bölüme damga vurdu. Hercai 28. bölüm izle! ATV'nin fenomen dizisi Hercai'yi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler dizinin özel sahnelerini araştırıyor. Her Cuma akşamı reytinglerin zirvesine oturan Hercai dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hercai’nin son yayınlanan 28. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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