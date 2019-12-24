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24.12.2019

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "Kenan Ülkesi" sorusu! - 24.12.2019

Kim Milyoner Olmak İster 854. bölümde bir yarışmacıya sorulan "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir? sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi günü yeni bölümleri yayınlanan programda yarışmacılar 12 soruyu da doğru bilerek 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster 854. bölümde dikkat çeken "Kenan Ülkesi" sorusu...
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
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Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm tek parça izle
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