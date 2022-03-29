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Videolar Televizyon Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti sorusu gündem oldu, ne yarışmacı ne seyirciler bilemedi! Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti sorusunu tıp öğrencisi bilemedi!

Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti sorusu gündem oldu, ne yarışmacı ne seyirciler bilemedi! Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti sorusunu tıp öğrencisi bilemedi!

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Giriş: 29.03.2022 09:32
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışmasına katılan bir üniversite öğrencisinin seyirci jokeri ve yarı yarıya joker hakkını kullandığı soru sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Hiç değişmedi ki" dediği sorunun cevabı aslında çok sayıda vatandaş için çok basitti. İşte o soru ve yarışmacının tepkisi...
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