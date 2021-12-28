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Videolar Yaşam Videoları Milyoner'de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilemeyince...

Milyoner'de sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisine tepki yağdı! ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilemeyince...

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Giriş: 28.12.2021 10:30
Türk televizyonlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yine büyük bir ilgiyle izlendi. Birbirinden ilginç soruların ve farklı yarışmacıların yer aldığı Milyoner'in yeni bölümünde öne çıkan isim Koç Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan İpek Sayıner oldu. Yarışmacının sanatın birçok alanıyla yakından ilgilendiğini söylemesine karşın ''Güzelliğin on para etmez'' türküsünü bilememesi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
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