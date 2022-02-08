Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir soruya cevap veremedi ki izleyiciler şaştı kaldı! Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm İzle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV klasiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 38 yaşındaki Rüya Özdemir'in çıkarma işlemi sorusunda yaşadığı tereddüt sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanınca Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan bir olayla karşılaşıldı. İşte Milyoner'in yeni bölümünde dikkat çeken o anlar…