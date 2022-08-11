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Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu

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Giriş: 11.08.2022 12:47
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Aradan tam 5 yıl geçti ancak milyonlar Eren’i hiç unutmadı. Atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında da Eren, bir soru ile izleyicilere hatırlatıldı, duygu dolu anlar yaşandı.
Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu
Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu
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