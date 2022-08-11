11 Ağustos 2022, Perşembe
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Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Aradan tam 5 yıl geçti ancak milyonlar Eren’i hiç unutmadı. Atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında da Eren, bir soru ile izleyicilere hatırlatıldı, duygu dolu anlar yaşandı.