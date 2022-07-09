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Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin cevabını bilemediği soru

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Giriş: 09.07.2022 13:58
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 51 yaşındaki emekli Dilek Kaya Kahvecioğlu isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu aşarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "28 Mart 2011'de Gürcistan'da, satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın, bulduğu yer altı kablolarını kopartınca hangisine neden olmuştur" sorusunda yarışmacı çift joker kullandı. Ancak yarışmacı iki hakkında da doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…
Milyoner’de kimsenin cevabını bilemediği soru
Milyoner'de kimsenin cevabını bilemediği soru
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