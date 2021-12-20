20 Aralık 2021, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'deki Mevlana sorusu sosyal medyada gündem oldu! Bakın hangi dünyaca ünlü çift Mevlana'dan etkilenip adını çocuklarına vermiş?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı bir kez daha milyonları ekranlara kitlemeyi başardı. Yarışmaya Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında sorulan soru damga vururken yarışmacı çift cevap hakkıyla soruyu geçmeyi başardı. 50.000 değerindeki soru sosyal medyada gündem olurken sorunun cevabı çoğu izleyiciyi şaşırttı.