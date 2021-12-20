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Kim Milyoner Olmak İster'deki Mevlana sorusu sosyal medyada gündem oldu! Bakın hangi dünyaca ünlü çift Mevlana'dan etkilenip adını çocuklarına vermiş?

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Giriş: 20.12.2021 09:29
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı bir kez daha milyonları ekranlara kitlemeyi başardı. Yarışmaya Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında sorulan soru damga vururken yarışmacı çift cevap hakkıyla soruyu geçmeyi başardı. 50.000 değerindeki soru sosyal medyada gündem olurken sorunun cevabı çoğu izleyiciyi şaşırttı.
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