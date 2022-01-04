04 Ocak 2022, Salı
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Milyoner'de ''Futbolla ilgili her şeyi biliyorum'' diyen yarışmacının hali sosyal medyada gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm İzle!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye damga vuran yarışmacı ise Ege Yasin Türkan oldu. Türkan, futbol bilgisine güvendiğini ve her şeyi bildiğini dile getirse de ilk soruda karşısına futbol sorusu çıkınca ne yapacağını bilemedi! Oldukça kolay bir soruda joker hakkını kullanan yarışmacı geceye damga vurdu.