14 Şubat 2022, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'deki 86 yaşındaki yarışmacı herkesi ekrana bağladı! Milyoner 'de 86 yaşındaki Abbas Amca ne kadar kazandı?
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programa Sakarya'nın Sapanca ilçesinden katılan 86 yaşındaki Abbas Ayan damga vurdu. Joker haklarını kullanarak 50 bin TL değerindeki soruya yanıt veren Abbas Amca 100 bin TL değerindeki soruda verdiği yanlış cevapla yarışmadan elendi. İşte Abbas Amca'nın Milyoner'deki yolculuğu...