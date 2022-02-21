Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümünde Hababam Sınıfı'nda oynayan Osman Cavcı, ‘’Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?’’ sorusunun cevabını bilemedi. İşte o anlar…