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Hababam Sınıfı oyuncusu Hababam Sınıfı sorusunu bilemedi

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Giriş: 21.02.2022 01:46
Güncelleme:21.02.2022 01:49
ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümünde Hababam Sınıfı'nda oynayan Osman Cavcı, ‘’Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?’’ sorusunun cevabını bilemedi. İşte o anlar…
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