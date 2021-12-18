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Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık 2021 Guinness Dünya Rekorları Hintli Karate Nataraj sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

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Giriş: 18.12.2021 09:58
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacı performanslarından belki de en ilgi çekici olanı Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 27 yaşındaki Naz Köklü'ye aitti. 50.000 TL'lik soruya kadar başarıyla ilerleyen Köklü, öyle bir hata yaptı ki son pişmanlığını dile getirse de fayda etmedi. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...
Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL’lik soru!
Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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