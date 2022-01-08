Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...

Atv'de yayınlanan Milyoner her zaman olduğu gibi bu hafta da yarışmacılara sorduğu sorularla zorlu dakikalar yaşattı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yepyeni bölümüyle (7 OCAK 2021) yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon TL'ye ulaşmak için ecel terleri döktü. Yarışmaya damga vuran isim ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun oldu. Prof. Dr. Altun, yarışmadan elde edeceği geliri bağışlayacağı yeri açıkladı. Prof. Dr. Altun'a, sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Yarışacağımız ilk dekanımızsınız" yanıtını verirken, Altun'un, "Umarım ilk soruda elenmem" sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Peki, Dekan Abdülrezak Altun, kaçıncı soruya kadar gelebildi? İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili soruda takılan Altun, zor soruya bakın ne yanıt verdi.