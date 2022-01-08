08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 11:12
Atv'de yayınlanan Milyoner her zaman olduğu gibi bu hafta da yarışmacılara sorduğu sorularla zorlu dakikalar yaşattı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yepyeni bölümüyle (7 OCAK 2021) yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon TL'ye ulaşmak için ecel terleri döktü. Yarışmaya damga vuran isim ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun oldu. Prof. Dr. Altun, yarışmadan elde edeceği geliri bağışlayacağı yeri açıkladı. Prof. Dr. Altun'a, sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Yarışacağımız ilk dekanımızsınız" yanıtını verirken, Altun'un, "Umarım ilk soruda elenmem" sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Peki, Dekan Abdülrezak Altun, kaçıncı soruya kadar gelebildi? İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili soruda takılan Altun, zor soruya bakın ne yanıt verdi.
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının davranışı gündem oldu! Kazandığı parayı bakın ne yaptı...
Kuyumcudan akılalmaz plan!
Kuyumcudan akılalmaz plan!
Sivas’ta otobüs kazası
Sivas'ta otobüs kazası
Dereye uçan otomobilde kritik anlar
Dereye uçan otomobilde kritik anlar
Sosyete skandalında yeni gelişme!
Sosyete skandalında yeni gelişme!
İki kişiyi gömen zanlılar yakalandı mı?
İki kişiyi gömen zanlılar yakalandı mı?
Fatih’te İETT otobüsleri çarpıştı!
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı!
Milyoner’e damgasını vurdu
Milyoner’e damgasını vurdu
Vahşet! Önce boğdular sonra deniz kenarına attılar
Vahşet! Önce boğdular sonra deniz kenarına attılar
Mermerle kafasına defalarca...
Mermerle kafasına defalarca...
Pitbullu kavga ettiği kişinin üzerine saldılar
Pitbullu kavga ettiği kişinin üzerine saldılar
Eşinin otomobiline bomba koyan cani koca tutuklandı
Eşinin otomobiline bomba koyan cani koca tutuklandı
Daha Fazla Video Göster