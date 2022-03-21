Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu!

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada yarışmacı Doğan Zorlu, 2 joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı. Elenen yarışmacıyla sohbet eden İmirzalıoğlu'nun sözleri ise izleyenleri derinden etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e yaşananlar...