Türkiye’de nefesler tutuldu dev derbi bekleniyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park'ta son olarak Sivasspor'u evinde yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 24

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son 24 müsabakada kaybetmedi. En son Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra mücadele ettiği 24 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca 17 maçtır da üstü üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan yediği 24 golle de ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda yer alıyor.

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcu sarı kart görmeleri durumda son haftadaki Konyaspor maçında oynayamayacak.

Sarı-kırmızılıların derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile çıkması bekleniyor.