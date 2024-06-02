02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

LGS saat kaçta başlayıp, bitecek? Liselere Geçiş Sınavı 1. Ve 2. Oturum kaç dakika sürüyor? Hangi dersler sorulacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
LGS saat kaçta başlayıp, bitecek? Liselere Geçiş Sınavı 1. Ve 2. Oturum kaç dakika sürüyor? Hangi dersler sorulacak?

Adrenalin zirvede, heyecan dorukta! 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde yapılacak. Öğrenciler, LGS'nin birinci ve ikinci oturumlarında hangi derslerden sorumlu olacaklarını ve sınavın ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte sınavla ilgili tüm detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024, 8. sınıf öğrencileri için kritik bir eşik olacak. Bu yıl sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde yapılacak. Heyecan ve merak giderek artarken, sınavın detaylarını öğrenmek büyük önem taşıyor. Öğrenciler, sınavın her iki oturumunun saat ve süre bilgilerini araştırıyor. Peki, LGS'nin 1. ve 2. oturumlarında hangi derslerden sorumlu olunacak? Sınav kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayıp bitecek?

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşiminde önemli bir rol oynayan merkezi sınavdır. Sınav, iki oturumdan oluşur:

1. Oturum: Sözel bölüm

2. Oturum: Sayısal bölüm

LGS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ilk oturumu, saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden sorular yer alacak. 1. oturum, toplam 75 dakika sürecek.

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 2. oturum, toplam 80 dakika sürecek ve saat 12.50'de sona erecek.

BİRİNCİ OTURUM

LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan sınavı, sabah 09.30'da başlayacak. Toplamda 50 sorudan oluşan bu oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayacak ve 75 dakika sürecek.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak olan sayısal alan sınavıdır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturum 80 dakika sürecektir. Öğrencilerin sayısal yeteneklerini ölçecek olan bu oturum, günün ikinci yarısında gerçekleşecek.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve toplamda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Öğrencilerin sınav başvuruları ve sonuç işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. Öğrencilerin sınavla ilgili en güncel bilgilere ve Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024'e Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.meb.gov.tr üzerinden erişmeleri mümkün olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör