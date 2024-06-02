LGS saat kaçta başlayıp, bitecek? Liselere Geçiş Sınavı 1. Ve 2. Oturum kaç dakika sürüyor? Hangi dersler sorulacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024, 8. sınıf öğrencileri için kritik bir eşik olacak. Bu yıl sınav, 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde yapılacak. Heyecan ve merak giderek artarken, sınavın detaylarını öğrenmek büyük önem taşıyor. Öğrenciler, sınavın her iki oturumunun saat ve süre bilgilerini araştırıyor. Peki, LGS'nin 1. ve 2. oturumlarında hangi derslerden sorumlu olunacak? Sınav kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayıp bitecek?