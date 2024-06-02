Küresel çetenin ilk kalkışması: Gazi Parkı | Mesele ağaç değildi | ‘Türkiye’nin Soros’u kim?’
Gezi kalkışmasının üzerinden 11 yıl geçti. Taksim Gezi Parkı'nda "kesilmeyen tek bir ağaç" üzerinden başlayan kalkışma Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefledi. Kıvılcımı FETÖ'nün çaktığı Gezi'de finansı Soros temsilcisi Osman Kavala, propagandayı ise 7 saat yayın yapan CNN sağladı. Olaylara, Batı basını büyük ilgi gösterdi. Provokatif başlıklar aylarca gündemden inmedi. Yayınlar yarıda kesilip, kameralar "Türk Baharı" iddialarıyla İstanbul'a çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür, Soros'un "demokrasi" kılıfıyla ülkeleri kaosa sürükleyen "yaratıcı yıkıcılık" faaliyetlerinin esas mimarı olduğunu söyledi. Osman Kavala'yı 'Türkiye'nin Soros'u olarak tanımladı.
İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların başka bir bölgeye nakledilmesini bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinin 11 yıl geçti.
27 MAYIS: Eylemler başladı. Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledileceği gerekçesiyle Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, parkta nöbet tutmaya başladı.
Çalışmaların devam etmesi için parkı boşaltmaya çalışan emniyet güçleri ile grup arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda göstericiler "doğaya zarar verdiği" iddiasıyla iş makinelerini durdurmaya çalışırken, polis de grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olayların ardından yayalaştırma projesi çalışmalarına ara verildi.
FETÖ ÇADIRLARI YAKTIRDI
30 MAYIS: Emniyet yetkilileri, göstericilerden parkı tahliye etmesini ve kurulan çadırları kaldırmasını istedi. Ancak daha sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıkacak olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, çadırların yakılması talimatı verdiği ortaya çıktı.
ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI
31 MAYIS: Eylemler ülke geneline yayıldı. O dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran'da Taksim Gezi Parkı eylemlerine katılanlara çağrıda bulunarak, "Oradaki tüm eylemcilerin, tüm göstericilerin büyük fotoğrafı görmelerini, oynanan oyunu anlamalarını, samimi olanları, özellikle oradan çekilmeye davet ediyorum. Kendilerinden bunu Başbakanları olarak bekliyorum" dedi.
CNN'DEN 7 SAAT ARALIKSIZ YAYIN
Gezi Parkı'ndaki olayları, aralarında CNN International ve BBC gibi ünlü televizyon kanalları ile Reuters gibi haber ajanslarının da bulunduğu yabancı medya kuruluşlarının "Türkiye'de iç savaş var" gibi yansıtması tepki topladı.
CNN International'ın dışında ABD için yayın yapan CNN kanalının 11 Haziran'da 7 saat kesintisiz Türkiye yayını yapması Amerikalıları dahi şaşırttı. Uluslararası basın mensupları, canlı yayınlardaki manipülatif haberleriyle tepki topladı.
TÜM PROJELER DURDURULSUN
5 HAZİRAN: "Taksim Platformu" temsilcileri Başbakan Vekili Bülent Arınç ile görüştü. Arınç'a ortak talepleri içeren bir belge iletildi, "Olayların seyrini hükümetin atacağım adımlar belirleyecektir" açıklaması yapıldı.
O talepler arasında başta 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, HES'ler olmak üzere "ekolojik değerlerin talanı" gerekçesiyle projelerin durdurulması talep edildi.
ÜLKEYE ZARARI 1.4 MİLYAR DOLAR
İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi. Ayrıca 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı.
İstanbul Taksim başta olmak üzere birçok kentteki esnaf da eylem nedeniyle kepenk kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları bulduğunu bildirdi.
TÜRKİYE'NİN SOROS'U KİM?
Küresel Soros, sonunda ABD siyasetine de müdahale etti ki, eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkum edilmesinde onun rolüne dikkat çekerek zehir zemberek konuştu:
"Soros destekli bir savcı vardı ve her şey ortada. Biz yanlış bir şey yapmadık. Ülkemiz şu anda hileyle yönetiliyor. Bu (yargılama), Biden yönetimi tarafından bir rakibi, siyasi bir rakibi yaralamak veya incitmek için yapıldı. Bana göre tam bir rezalet."
İşin vahametine bakar mısınız, eski bir ABD Başkanı bile George Soros'un siyasi kumpasından söz ediyorsa, gerisini siz düşünün.
Soros'un karıştırmak istediği ve yıkıcı eylemleri desteklediği tam 120 ülkeden söz ediliyor. 90'lardan itibaren Ukrayna'dan Gürcistan'a, Sırbistan'dan Malezya ve Venezuela'ya el atmadığı ülke kalmadı. Güzellemeler yapılan "Turuncu devrimler"den Arap Baharı'na her toplumsal kalkışmada onun fonladığı vakıfların ve sivil toplum örgütlerinin rolü olduğu söylendi.
Soros, ya da namı diğer "Kızıl Milyarder"in kapsama alanında Türkiye'nin olmaması düşünülemezdi. 2 binlerin başından itibaren Açık Toplum Vakfı gibi çok sayıda sivil toplum örgütüyle Türkiye'de de varlığını hissettirdi.
Peki Soros Türkiye'de neyin peşindeydi?
Ya da şöyle soralım; 1992'de yaptığı bir kur spekülasyonuyla, bir gün içinde bir milyar doların üzerinde kazanç sağlayarak İngiltere Merkez Bankası'nı bile sarsabilecek güce erişen dünyanın "hiper spekülatörü" Soros, Türkiye'yi çok sevdiği için mi o milyonlarca doları kurdurduğu vakıflara veya sivil toplum örgütlerine aktardı?
Onun fonladığı siyasiler veya medya aktörleri kabul etmese de Soros, gerçekte "demokrasi" kılıfıyla ülkeleri kaosa sürükleyen "yaratıcı yıkıcılık" faaliyetlerinin esas mimarıydı... Bunun en çarpıcı örneği de bugünlerde çok tartışılan ve "hükümete darbe" iddiasıyla yargılanması sonuçlanan Gezi kalkışmasıydı.
Doğrusu Gezi olayı sadece Sorosvari faaliyetlerin açığa çıkan bir örneğiydi. PKK'nın silah bırakmaması ve "Seni başkan yaptırmayacağız" gibi siyasetin farklı mecralara kaymasından, çevre hassasiyetini ve deprem mağduriyetini kullanmaya kadar birçok operasyonun arkasında aynı Sorosçu vakıfların ve siyasi aktörlerin izi vardı.
O aktörlerin başında da "yerli" kızıl milyarder olarak nitelenen Osman Kavala geliyordu. Bir anlamda "Türkiye'nin Soros"uydu... Gerçi onun fonladığı sol yapılar onu, "Kavala her şeyden önce bir aktivisttir; ve sahnede fazla görünmese de, ülkemizin en etkili aktivistlerinden biridir" diye tanımlasa da bu Sorosvari yapıların, aktörlerin dünyada ve Türkiye'de ne yaptığı gerçeğini gizlemeye yetmez.
Bu noktada ilginç olansa, küresel sistem adına "Turuncu Devrimler"in finansörü Soros'un Türkiye şubesine sahip çıkanların "Kuvayı Milliye"ci CHP ve sol kesim olması.
Tablo çok çarpıcı... Soros, ABD, AB, CHP, DEM Parti ve bilumum sosyalist sol -FETÖ'yü de ekleyebiliriz- bir arada ve hepsi Gezi'yi bir demokrasi direnişi olarak niteliyor.
Bu işte bir gariplik yok mu?
Soros'un bırakın 120 ülkeyi sadece Ukrayna ve Gürcistan'da neler tezgahladığı, her iki ülkede de başta Nazi taburları olmak üzere sokakları ateşe veren güçleri nasıl fonladığı ortada.
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