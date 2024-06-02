Küresel çetenin ilk kalkışması: Gazi Parkı | Mesele ağaç değildi | ‘Türkiye’nin Soros’u kim?’



Doğrusu Gezi olayı sadece Sorosvari faaliyetlerin açığa çıkan bir örneğiydi. PKK'nın silah bırakmaması ve "Seni başkan yaptırmayacağız" gibi siyasetin farklı mecralara kaymasından, çevre hassasiyetini ve deprem mağduriyetini kullanmaya kadar birçok operasyonun arkasında aynı Sorosçu vakıfların ve siyasi aktörlerin izi vardı.



O aktörlerin başında da "yerli" kızıl milyarder olarak nitelenen Osman Kavala geliyordu. Bir anlamda "Türkiye'nin Soros"uydu... Gerçi onun fonladığı sol yapılar onu, "Kavala her şeyden önce bir aktivisttir; ve sahnede fazla görünmese de, ülkemizin en etkili aktivistlerinden biridir" diye tanımlasa da bu Sorosvari yapıların, aktörlerin dünyada ve Türkiye'de ne yaptığı gerçeğini gizlemeye yetmez.

Bu noktada ilginç olansa, küresel sistem adına "Turuncu Devrimler"in finansörü Soros'un Türkiye şubesine sahip çıkanların "Kuvayı Milliye"ci CHP ve sol kesim olması.



Tablo çok çarpıcı... Soros, ABD, AB, CHP, DEM Parti ve bilumum sosyalist sol -FETÖ'yü de ekleyebiliriz- bir arada ve hepsi Gezi'yi bir demokrasi direnişi olarak niteliyor.

Bu işte bir gariplik yok mu?

Soros'un bırakın 120 ülkeyi sadece Ukrayna ve Gürcistan'da neler tezgahladığı, her iki ülkede de başta Nazi taburları olmak üzere sokakları ateşe veren güçleri nasıl fonladığı ortada.

Özgür Özel'in "sol" CHP'si bu gerçekleri görmüyor mu?