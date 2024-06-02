Pendik'teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih'in cesedini parçalara ayırmadan önce...
İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Pendik'te cinayet suçlamasıyla tutuklanan Bilal D., Nihat Salih'i, öldürülmeden hemen önce ilaç aldığını itiraf etti.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 08:33Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:10