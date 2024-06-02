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Pendik'teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih'in cesedini parçalara ayırmadan önce...

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Pendik'te cinayet suçlamasıyla tutuklanan Bilal D., Nihat Salih'i, öldürülmeden hemen önce ilaç aldığını itiraf etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:10
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Pendik’teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih’in cesedini parçalara ayırmadan önce...

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı seyyar satıcı Bilal D. (39) "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Pendik’teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih’in cesedini parçalara ayırmadan önce...

Cinayet Büro dedektiflerinin incelemelerinde cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.

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Pendik’teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih’in cesedini parçalara ayırmadan önce...

OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre Nihat Salih'in incelenen telefon kayıtlarında nise olay günü saat 12.58'te Bilal D. ile görüştüğü belirlendi. Bu görüşmeden 5 dakika sonra 13:03'te Nihat Salih'in Bilal D'nin evine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bulundu.

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Pendik’teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih’in cesedini parçalara ayırmadan önce...

İncelemelerde Nihat Salih'in telefon sinyalinin saat 13.15'te kesildiği de saptandı.

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Pendik’teki kan donduran cinayette yeni detaylar! Nihat Salih’in cesedini parçalara ayırmadan önce...

ÖLDÜRÜP SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

Kamera görüntülerinin devamında çöpe bir şeyler döken Bilal D'nin, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü, düşürdüğünü fark edince parmak izi bırakmamak için geri dönüp peçeteyi aldığı görüldü.