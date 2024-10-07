Milli ara başladı mı? 2024-2025 Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi B Grubu'nda oynayacağı kritik karşılaşmalar nedeniyle milli ara verecek. Milliler, önce Karadağ ardından İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakalar nedeniyle ligde 8. hafta maçlarının ardından milli ara başlayacak. Futbolseverler, milli aranın süresini ve başlangıç tarihini merak ederken, Avrupa'da da bu dönemde maçların oynanmayacağı bildirildi. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, milli aranın başlangıç ve bitiş tarihleri.
Süper Lig, 8. hafta maçlarıyla birlikte hız kesmeden devam ederken, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki iki kritik karşılaşması nedeniyle ligde bir süreliğine ara verilecek. Milliler, 4. Grup kapsamında sırasıyla Karadağ ve İzlanda ile mücadele edecek. Peki, Süper Lig'de milli ara başladı mı, ne kadar sürecek? İşte 2024 Süper Lig'de milli aranın başlayacağı tarih ve detayları.
Milli Ara Tarihleri ve Millilerin Programı
Süper Lig'de 7 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında milli ara uygulanacak. A Milli Takım, 11 Ekim'de Karadağ ile, 14 Ekim'de ise İzlanda ile karşılaşacak. Bu kritik mücadeleler, Ay-yıldızlı ekibin Uluslar Ligi'ndeki performansını belirleyecek.
9. Hafta Maç Programı: Dönüş Heyecanı
Milli ara sonrasında, Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte 9. hafta programı:
19 Ekim
13:30 Kayserispor - Gaziantep
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 Ekim
20:00 Bodrumspor - Rizespor