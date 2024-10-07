Milli ara başladı mı? 2024-2025 Süper Lig’de maçlar ne zaman başlayacak?

Süper Lig, 8. hafta maçlarıyla birlikte hız kesmeden devam ederken, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki iki kritik karşılaşması nedeniyle ligde bir süreliğine ara verilecek. Milliler, 4. Grup kapsamında sırasıyla Karadağ ve İzlanda ile mücadele edecek. Peki, Süper Lig'de milli ara başladı mı, ne kadar sürecek? İşte 2024 Süper Lig'de milli aranın başlayacağı tarih ve detayları.

Milli Ara Tarihleri ve Millilerin Programı

Süper Lig'de 7 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında milli ara uygulanacak. A Milli Takım, 11 Ekim'de Karadağ ile, 14 Ekim'de ise İzlanda ile karşılaşacak. Bu kritik mücadeleler, Ay-yıldızlı ekibin Uluslar Ligi'ndeki performansını belirleyecek.

9. Hafta Maç Programı: Dönüş Heyecanı

Milli ara sonrasında, Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte 9. hafta programı:

19 Ekim

13:30 Kayserispor - Gaziantep

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 Ekim

20:00 Bodrumspor - Rizespor