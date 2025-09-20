Başkan Erdoğan ABD'de! New York'ta kritik temaslar

22:26 22 Eylül 2025

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 80. BM Genel Kurulu'nda gerçekleşen Filistin zirvesinde ülkeyi tanıma kararını aldıklarını açıkladı.

Marcon yaptığı açıklamasında; "Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Hepimizi tarihimizle birlikte bunu takip ettik. Ancak hakikat şu ki: Hepimizin bir sorumluluğu var. 7 Ekim’de İsrail halkının tarihindeki en kötü terör saldırısında gördük. Bu katliamın içinde bulunan herkesin eylemleri tüm dünyayı şaşırttı.

Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez." dedi.