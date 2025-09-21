Viral Galeri Viral Liste Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?

23 Eylül'de gerçekleşecek sonbahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu yılın iki özel gününden biri olarak öne çıkıyor. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla düştüğü bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi sona ererken sonbahar resmen başlıyor. Peki 23 Eylül ekinoksu tam olarak ne anlama geliyor ve bu tarihte neler yaşanıyor? İşte sonbahar ekinoksunun özellikleri ve etkilerine dair merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:47
Yılın en önemli astronomik olaylarından biri olan sonbahar ekinoksu, 23 Eylül'de gerçekleşecek. Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın, Güney Yarım Küre'de ise ilkbaharın başlangıcını simgeleyen bu özel gün, gece ve gündüzün eşitlendiği nadir anlardan biri olacak.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, kelime anlamıyla "eşit gece" demek. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan bu olayda, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki konumu nedeniyle gün ışığı ve karanlık süresi eşitlenir. Bu tarihlerden birinde, yani 23 Eylül'de, Kuzey Yarım Küre'de yaz sona erer ve sonbahar başlar. Aynı anda Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsimine geçilir.

23 EYLÜL'DE NELER OLACAK?

-Güneş ışınları öğle vaktinde Ekvator'a tam 90 derecelik açıyla düşecek.

-Ekvator'da gölge boyu sıfıra inecek, yani cisimlerin gölgeleri neredeyse kaybolacak.

-Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçecek ve her iki kutupta da Güneş görülecek.

-Kuzey Yarım Küre'de günler kısalırken geceler uzamaya başlayacak; Güney Yarım Küre'de ise bunun tam tersi yaşanacak.

-Kuzey Kutbu'nda altı aylık gece, Güney Kutbu'nda ise altı aylık gündüz dönemi başlayacak.

EKİNOKSUN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Ekinoks günlerinde Güneş, tam doğudan doğup tam batıdan batar. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalar, Güneş'in doğuşunu ve batışını aynı anda izler. Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin gölge boyu, yılın diğer günlerine kıyasla en kısa hâlini alır. Ayrıca ekinoks günleri, gel-git genliğinin de en fazla yaşandığı dönemlerdir.

