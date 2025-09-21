Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, kelime anlamıyla "eşit gece" demek. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan bu olayda, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki konumu nedeniyle gün ışığı ve karanlık süresi eşitlenir. Bu tarihlerden birinde, yani 23 Eylül'de, Kuzey Yarım Küre'de yaz sona erer ve sonbahar başlar. Aynı anda Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsimine geçilir.