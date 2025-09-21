Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?
23 Eylül'de gerçekleşecek sonbahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu yılın iki özel gününden biri olarak öne çıkıyor. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla düştüğü bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi sona ererken sonbahar resmen başlıyor. Peki 23 Eylül ekinoksu tam olarak ne anlama geliyor ve bu tarihte neler yaşanıyor? İşte sonbahar ekinoksunun özellikleri ve etkilerine dair merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:47