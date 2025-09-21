Viral Galeri Viral Liste KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin detayları merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2025-2026 dönemi için verilecek bursların başvuru tarihleri, miktarı ve şartları henüz netleşti mi sorusu gündemde. Öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve burs imkanlarının hangi kriterlere göre dağıtılacağını öğrenmek istiyor. İşte KYK burs başvurularına dair son bilgiler ve güncel durum.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 16:36
KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencileri her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim yılında da KYK burs başvurularını yakından takip ediyor. Peki KYK burs başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ne zaman? Burs miktarı ve şartları neler? İşte son güncel bilgiler.

KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025-2026 KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayında alınmıştı. Bu yıl için resmi başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklandığında, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Güncel tarihlerin açıklanmasıyla birlikte detaylı bilgi haberimize eklenecek.

KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

Ocak 2025 itibarıyla KYK burs miktarı 3.000 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar, öğrencilerin eğitim ve yaşam masraflarını desteklemeyi hedefliyor.

KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?

KYK bursu belirli öncelikli gruplara veriliyor. Başvuru için aranan şartlar şöyle:

📌Şehitlerin bekar çocukları; çocuk yoksa bekar kardeşleri

📌Gazilerin kendisi veya bekar çocukları

📌Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler

📌Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş bekar kişiler

📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde yetişmiş veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınmış olanlar

📌Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

📌Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslara uygun milli sporcular

📌Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e girenler

KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KREDİDEN BURS ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Kredi almakta olan ancak durumunda değişiklik olan öğrenciler, yukarıdaki öncelikli burs alacak gruplara dahil olduklarında, kredileri burs olarak dönüştürülebiliyor. Bu dönüşüm, durumun tespiti sonrasında takip eden ödeme döneminden itibaren gerçekleşiyor. İlgili öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

SON DAKİKA