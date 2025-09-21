KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?

KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?
KYK bursu belirli öncelikli gruplara veriliyor. Başvuru için aranan şartlar şöyle:
📌Şehitlerin bekar çocukları; çocuk yoksa bekar kardeşleri
📌Gazilerin kendisi veya bekar çocukları
📌Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler
📌Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş bekar kişiler
📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde yetişmiş veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınmış olanlar
📌Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
📌Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslara uygun milli sporcular
📌Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e girenler