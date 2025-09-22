BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıdı. Macron açıklamasında, " Artık bekleyemeyiz. İki devletli çözüm için vakit geldi. Filistin Devlet olarak tanıyoruz." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceklerini söyledi.
Macron'un açıklaması şöyle: Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Hepimizi tarihimizle birlikte bunu takip ettik. Ancak hakikat şu ki: Hepimizin bir sorumluluğu var. 7 Ekim'de İsrail halkının tarihindeki en kötü terör saldırısında gördük. Bu katliamın içinde bulunan herkesin eylemleri tüm dünyayı şaşırttı.
Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez.
Ortadoğuya ve İsrail ve Filistin arasındaki barışın vakti geldi ve Fransa Filistin'i tanıma kararı aldık. Filistin'de iki devletli çözüm resmen tanıyoruz. Artık zamanı geldi daha fazla bekleyemeyiz. İki devletli çözüm için vakit geldi.
Ayrıntılar geliyor...
