Türkiye turizmde zirve yaptı! Ağustosta 7 milyona yakın ziyaretçi akını

Türkiye turizmde ağustos ayında yeni bir zirveye imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi