Türkiye turizmde zirve yaptı! Ağustosta 7 milyona yakın ziyaretçi akını

Türkiye turizmde ağustos ayında yeni bir zirveye imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:14
Türkiye turizm alanında rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye, 2025 yılının Ağustos ayında turizmde başarıya daha imza attı.

2025'in ocak–ağustos döneminde Türkiye'yi toplam 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu rakamın 35 milyon 481 bin 223'ünü yabancı turistler, 4 milyon 989 bin 47'sini ise yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

RUSYA VE ALMANYA İLK SIRALARDA

Ağustosta Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya Federasyonu'ndan 990 bin 709 turist gelirken, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ikinci sırada yer aldı. İngiltere'den ise 638 bin 937 turist Türkiye'ye geldi. Onları İran ve Polonya takip etti.

Yılın ilk 8 ayında da tablo benzer şekilde şekillendi. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu oldu.

Almanya'dan 4 milyon 400 bin 592, İngiltere'den 3 milyon 2 bin 928 turist gelirken, sıralamada İran ve Bulgaristan sonraki yerleri aldı.

