ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları 19-22 Eylül | ozdebir.org.tr sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

19 Eylül 2025’te başlayan ve 22 Eylül 2025’te tamamlanacak olan Özdebir Türkiye Geneli TYT İlk Prova 2026 sınavına giren binlerce aday tarafından sonuç tarihinin detayları araştırılmaya başlandı. Peki ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:40
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu ana kadar sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye genelinde düzenlenen sınavların değerlendirme süresi dikkate alındığında, Özdebir sınav sonuçlarının sınav tarihini takip eden 7-10 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Açıklama yapıldığı anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.

SINAV SONUÇLARINA ERİŞİM

Özdebir sınav sonuçlarına öğrenciler ve kurumlar farklı yollarla ulaşabiliyor:

◾İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile kurumlar, kurum kodu ve şifreleri ile

◾Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya telefon numarası ile

Her iki grup da "Sınav Sonuçları" modülünden değerlendirme bilgilerine erişebilir.

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI TAKVİMİ

TYT İlk Prova: 19-22 Eylül 2025

YKS Deneme 1: 17-20 Ekim 2025

YKS Deneme 2: 28 Kasım-1 Aralık 2025

YKS Deneme 3: 09-12 Ocak 2026

MSÜ Denemesi: 16-17 Ocak 2026

YKS Deneme 4: 13-16 Şubat 2026

YKS Deneme 5: 12-15 Mart 2026

YKS Özel Derece Sınavı: 17-18 Nisan 2026

YKS Deneme 6: 24-27 Nisan 2026

YKS Deneme 7 (Son Prova): 15-18 Mayıs 2026

Dipnotlar:

Her sınav için ayrı sipariş verilebiliyor.

Sınavlar Cuma ve Pazartesi günleri arasında uygulanıyor. TYT oturumu Cuma gününden önce yapılamıyor.

SON DAKİKA