SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şu ana kadar sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye genelinde düzenlenen sınavların değerlendirme süresi dikkate alındığında, Özdebir sınav sonuçlarının sınav tarihini takip eden 7-10 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Açıklama yapıldığı anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.
SINAV SONUÇLARINA ERİŞİM
Özdebir sınav sonuçlarına öğrenciler ve kurumlar farklı yollarla ulaşabiliyor:
◾İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile kurumlar, kurum kodu ve şifreleri ile
◾Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya telefon numarası ile
Her iki grup da "Sınav Sonuçları" modülünden değerlendirme bilgilerine erişebilir.
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI TAKVİMİ
TYT İlk Prova: 19-22 Eylül 2025
YKS Deneme 1: 17-20 Ekim 2025
YKS Deneme 2: 28 Kasım-1 Aralık 2025
YKS Deneme 3: 09-12 Ocak 2026
MSÜ Denemesi: 16-17 Ocak 2026
YKS Deneme 4: 13-16 Şubat 2026
YKS Deneme 5: 12-15 Mart 2026
YKS Özel Derece Sınavı: 17-18 Nisan 2026
YKS Deneme 6: 24-27 Nisan 2026
YKS Deneme 7 (Son Prova): 15-18 Mayıs 2026