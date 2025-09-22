Haberler Liste Haberleri Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA

Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Konya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! 22 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen depreme ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. İşte AFAD tarafından yapılan son açıklamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:20
ABONE OL
Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA

Konya'nın Kulu ilçesinde bugün sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak kaydedildi. Depremin yerin 9,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFADAFAD

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-09-22
Saat:09:03:35 TSİ
Enlem:39.0725 N
Boylam:33.28694 E
Derinlik:9.24 km

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

22 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-09-22 09:03:35 39.0725 33.28694 9.24 MW 4.0 Kulu (Konya)
2025-09-22 08:33:54 39.17389 28.19 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 08:30:07 39.17528 28.18306 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 08:13:40 39.18611 28.25028 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 08:10:49 39.20111 28.22639 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 08:02:19 39.2175 28.18278 6.15 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:49:50 39.20722 28.16778 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:48:08 39.19444 28.18889 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

2025-09-22 07:40:34 39.22528 28.18861 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:29:33 39.1925 28.18722 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:28:13 39.18444 28.18556 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:12:16 39.19806 28.21139 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:07:08 39.20861 28.18417 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:04:15 39.23083 28.19556 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 07:03:08 39.22056 28.20167 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:59:58 39.19722 28.20167 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:46:00 39.20528 28.21 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:41:07 39.22083 28.19694 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:34:07 39.19556 28.23639 4.77 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

2025-09-22 06:30:53 39.21972 28.16806 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:26:00 39.22556 28.19333 5.26 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:23:40 39.20861 28.20389 5.92 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:21:14 39.20444 28.17111 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:19:07 39.18 28.18333 7.31 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:17:02 39.19472 28.18472 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:11:25 39.20722 28.21278 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 06:05:57 38.85667 26.70444 14.81 ML 2.6 Ege Denizi - [14.28 km] Dikili (İzmir)
2025-09-22 06:01:56 39.21194 28.20611 4.6 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

SON DAKİKA