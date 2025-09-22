Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA

Konya'nın Kulu ilçesinde bugün sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak kaydedildi. Depremin yerin 9,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.