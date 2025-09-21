Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Her ay olduğu gibi Eylül ayında da enflasyon rakamları ekonomik gündemin odağında. Vatandaşlar ve piyasa temsilcileri, aylık TÜFE artışının ne olacağını merak ediyor. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anketler ve sektör beklentileri yakından takip ediliyor.

2025 Eylül ayı enflasyonu 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. Piyasalarda ve ekonomi gündeminde bu tarih, Eylül ayı fiyat hareketlerini görmek isteyenler için kritik öneme sahip.

A Haber Foto Arşiv

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olarak tahmin edilen Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de bir önceki ankete göre hafif artarak yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.