Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Her ay olduğu gibi Eylül ayında da enflasyon rakamları ekonomik gündemin odağında. Vatandaşlar ve piyasa temsilcileri, aylık TÜFE artışının ne olacağını merak ediyor. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anketler ve sektör beklentileri yakından takip ediliyor.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Eylül ayı enflasyonu 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. Piyasalarda ve ekonomi gündeminde bu tarih, Eylül ayı fiyat hareketlerini görmek isteyenler için kritik öneme sahip.
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olarak tahmin edilen Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de bir önceki ankete göre hafif artarak yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.
ORTA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER
Ankete katılanların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,84'ten yüzde 22,25'e gerilerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e düştü. Bu rakamlar, piyasanın orta ve uzun vadede enflasyonun yavaşlama eğiliminde olabileceğini düşündüğünü gösteriyor.
YILLIK ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ
Katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki dönemde yüzde 29,69 iken, güncel ankette yüzde 29,86 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için beklenti yüzde 22,25'e, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,78'e geriledi.
Ekonomistler, Eylül ayı enflasyon verilerinin hem tüketici fiyatları hem de piyasa beklentileri açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor.