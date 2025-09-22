GS maçı bugün saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, son dönemdeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Evindeki son 20 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, taraftarlarını bir kez daha coşturmak istiyor.