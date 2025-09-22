Viral Galeri Viral Liste GS maçı bugün saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan dorukta. Sezona 5'te 5 yaparak adeta fırtına gibi başlayan lider Galatasaray, moral arayışında olduğu haftada TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından ligdeki üstün performansını sürdürmek istiyor. Peki Galatasaray - Konyaspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:47
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, son dönemdeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Evindeki son 20 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, taraftarlarını bir kez daha coşturmak istiyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Konyaspor mücadelesi 22 Eylül 2025 Pazartesi, yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Hakemliğini Yasin Kol'un yapacağı karşılaşmada, yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, 4. hakem olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak kritik karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç öncesi takım kadroları ve istatistikleri merakla araştırıyor.

Mücadelenin şifresiz yayınlanmayacağı bildirildi. Maçı izlemek isteyen taraftarların, yayıncı kuruluş üzerinden abonelik işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut

