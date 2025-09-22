GS maçı bugün saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan dorukta. Sezona 5'te 5 yaparak adeta fırtına gibi başlayan lider Galatasaray, moral arayışında olduğu haftada TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından ligdeki üstün performansını sürdürmek istiyor. Peki Galatasaray - Konyaspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:47