Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kapı dışarı etti

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden de Gazze'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa da Filistin'e desteğiyle biliniyor. Ünlü şarkıcı Lipa, İsrail yanlısı girişimleri nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Öte yandan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 2019 yılında Beyrut'ta bir Filistin mülteci kampını ziyaret etmiş tehditler karşısında geri adım atmayacağını söylemişti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi