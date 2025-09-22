Viral Galeri Viral Liste Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kapı dışarı etti

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kapı dışarı etti

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden de Gazze'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa da Filistin'e desteğiyle biliniyor. Ünlü şarkıcı Lipa, İsrail yanlısı girişimleri nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Öte yandan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 2019 yılında Beyrut'ta bir Filistin mülteci kampını ziyaret etmiş tehditler karşısında geri adım atmayacağını söylemişti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:42
Filistin dekçisi ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kovdu

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden Tel Aviv'e tepki Filistin'e ise destek geliyor.

Filistin dekçisi ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kovdu

Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa oldu.

Filistin dekçisi ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kovdu

MEKTUBU İFŞA OLDU
Dua Lipa, İsrail yanlısı menajeri David Levy ile, Filistin yanlısı rap grubu Kneecap'in bir festivale katılmasını engellemek için gizli bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Filistin dekçisi ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kovdu

İsrail yanlısı Levy, Filistin yanlısı rap grubu Kneecap'in Glastonbury'de sahne almasını engellemeye çalışan mektubun ilk imzacısıydı.

Filistin dekçisi ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan zulme karşı dik duruş! İsrail destekçisi menajerini kovdu

KAPI DIŞARI ETTİ

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Filistin yanlısı duruşuyla çeliştiği gerekçesiyle uzun süreli menajeri David Levy ile yollarını ayırdı.

SON DAKİKA