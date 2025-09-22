Mabel Matiz'e mütehcenlik soruşturması! Şarkıcının ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım
Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi sonucunda erişime engellenmiş İçişleri Bakanlığı da şarkıcıya müstehcenlikten suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan gelişme sonrası Matiz, hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. Karaca ifadesinde "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Şarkıcıya yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol getirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:54