YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...

Üniversite hayali kuran binlerce aday, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından gözünü ek tercih takvimine çevirdi. ÖSYM'nin 2025 YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte üniversitelerdeki boş kontenjanlar da netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün lisans ve ön lisans programlarına toplam 665 bin 54 aday yerleşirken 53 bin 338 kontenjan boş kaldı. Şimdi tüm gözler, ek tercih kılavuzu ve takviminin yayımlanacağı tarihte.