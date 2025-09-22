YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
2025 YKS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'den gelecek duyurularda. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar için ikinci tercih süreci başlayacak. YÖK verilerine göre 521 bin 24 kontenjanın yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75,8 olarak açıklandı. Peki YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu?
