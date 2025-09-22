Viral Galeri Viral Liste YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...

YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...

2025 YKS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'den gelecek duyurularda. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar için ikinci tercih süreci başlayacak. YÖK verilerine göre 521 bin 24 kontenjanın yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75,8 olarak açıklandı. Peki YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:11
Üniversite hayali kuran binlerce aday, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından gözünü ek tercih takvimine çevirdi. ÖSYM'nin 2025 YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte üniversitelerdeki boş kontenjanlar da netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün lisans ve ön lisans programlarına toplam 665 bin 54 aday yerleşirken 53 bin 338 kontenjan boş kaldı. Şimdi tüm gözler, ek tercih kılavuzu ve takviminin yayımlanacağı tarihte.

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, ek tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz paylaşmadı. Takvim doğrultusunda ek tercihlerin eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Boş kalan kontenjanlar sınırlı olsa da öğrencilerimizin ikinci bir tercih hakkı olacak. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. ÖSYM, üniversitelerden gelen verileri topladıktan sonra yeni kılavuzu yayımlayacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuz doğrultusunda gerçekleştirecek.

Ancak ek yerleştirme sürecine katılabilmek için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

⚫İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar ek tercihlerden yararlanamayacak.

⚫Adaylar yalnızca boş kalan kontenjanlar için tercih yapabilecek.

⚫Yerleştirme, genel yerleştirmede oluşan en küçük puanların altında puanı olan adayları kapsamayacak.

BOŞ KONTENJANLARDA SON DURUM

YÖK verilerine göre, devlet üniversitelerindeki 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i doldu ve doluluk oranı yüzde 99 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 75,8 olarak açıklandı.

