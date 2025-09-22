Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülkemizin büyük bölümünde önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık geçerken, parçalı bulutlu gökyüzü özellikle kuzey ve iç bölgelerde etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak birçok şehirde yazın son günlerini aratmayan bir tablo oluşturacak.
