Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...

Macit'in verdiği bilgilere göre, sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistem, batı bölgelerde etkili olacak ve ilerleyen günlerde doğuya doğru hareket edecek.