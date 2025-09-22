Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülkemizin büyük bölümünde önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık geçerken, parçalı bulutlu gökyüzü özellikle kuzey ve iç bölgelerde etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak birçok şehirde yazın son günlerini aratmayan bir tablo oluşturacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzman isimlerden gelen son açıklamalar, Türkiye'nin yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini ortaya koyuyor. Yaz mevsimini geride bırakmış olsak da sonbaharın ilk günleri, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklarla karşılanacak. Özellikle 24 Eylül itibarıyla hava sıcaklıklarının 30-35 derece bandına yükselmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR SONA ERİYOR, SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji mühendislerinden Adil Tek, yaptığı değerlendirmede, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

Tek, "Hafta başından sonra yüksek basınç etkisiyle gündüz sıcaklıklarında belirgin bir artış göreceğiz. Ancak gece sıcaklıkları görece serin kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, 24 Eylül'de Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava akışı, yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 dereceye yaklaşabilir.

Meteoroloji'den Resmi Uyarı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ise, "Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Güney, İç ve Batı Anadolu'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor" açıklamasında bulundu.

Macit'in verdiği bilgilere göre, sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistem, batı bölgelerde etkili olacak ve ilerleyen günlerde doğuya doğru hareket edecek.

