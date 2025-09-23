23 Eylül 2025, Salı

Futbolseverlerin merakla beklediği Ballon d'Or sahibini buldu!

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, bu yıl 69. kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 30 aday arasından yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü kazanan isim belli oldu. Törende öte yandan; yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu, en iyi genç erkek ve genç kadın oyuncu, en iyi erkek ve kadın teknik direktör, ayrıca yılın en iyi erkek ve kadın kalecisi gibi birçok kategoride ödüller dağıtıldı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede öne çıkan isimler ve kazananların tam listesi haberimizin devamında…

Giriş Tarihi: 23.09.2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:21
France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.

Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in (PSG) futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı.

DEMBELE'DEN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Ödülünü almak için sahneye gelen Fransız yıldız, duygularını kameralar karşısında gizleyemedi.

Dembele, geçen PSG'yle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 35 gol atıp 16 asist yapmıştı.

DEMBELE'DEN LUIS ENRIQUE'YE TEŞEKKÜR

Ödülünü almasının ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, hocasına bir parantez açarak "Luis Enrique benimle gerçekten çok özel bir şekilde ilgilendi. Kariyerimdeki en özel isimlerden biri haline geldi. Harika bir sezonu birlikte geçirdik ve bu kupaları birlikte kazandık. Bu bireysel bir ödül, ama buraya kolektif bir çalışmanın sonucu olarak ulaştım." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖDÜLLER VE SAHİPLERİ:

Yılın en iyi erkek futbolcusu: Ousmane Dembele

Yılın en iyi kadın futbolcusu: Aitana Bonmati (Barcelona)

Yılın en iyi genç erkek futbolcusu: Lamine Yamal (Barcelona)

Yılın en iyi genç kadın futbolcusu: Vicky Lopez (Barcelona)

Yılın en erkek iyi teknik direktörü: Luis Enrique (PSG)

Yılın en kadın iyi teknik direktörü: Sarina Wiegman (İngiltere Kadın Milli Takımı)

Yılın en iyi erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)

Yılın en iyi kadın kalecisi: Hannah Hampton (Chelsea)

Yılın en iyi erkek forveti: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Yılın en iyi kadın forveti: Ewa Pajor (Barcelona)

Yılın en iyi erkek takımı: Paris Saint-Germain

Yılın en iyi kadın takımı: Arsenal

En iyi Sosyal Sorumluluk (Socrates) Ödülü: Xana Vakfı