Meğer bu sporu yapmak beyninizi koruyormuş! Araştırmalar ortaya çıkardı: Alzheimer ve Demans riskini %22 düşürüyor

Meğer bu sporu yapmak beyninizi koruyormuş! Araştırmalar ortaya çıkardı: Alzheimer ve Demans riskini %22 düşürüyor

Bisiklet sürmek sadece çevreyi korumak ve bütçeye katkı sağlamakla kalmıyor, beyin sağlığı için de önemli faydalar sunuyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, düzenli bisiklet kullanan yetişkinlerde demans ve Alzheimer riskinin belirgin şekilde düştüğünü ortaya koydu. Araştırmanın dikkat çeken bulguları ise şöyle…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:27
Bisiklet sürmek sadece çevre ve bütçe açısından değil, beyin sağlığı için de faydalı olabilir. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, bisiklet kullanan yetişkinlerde demans ve Alzheimer riskinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışma, yaklaşık 480.000 katılımcıyı kapsayan ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan UK Biobank verilerini inceledi. Araştırmaya göre:

📌Bisiklet kullananlarda tüm demans türleri için risk %19,

📌Alzheimer hastalığı için ise risk %22 daha düşük bulundu.

Katılımcılar, iş dışındaki yolculuklarda en sık tercih ettikleri ulaşım biçimini belirten anketleri yanıtladı: hareketsiz, yürüyüş, karma yürüyüş (yürüyüş + hareketsiz), bisiklet ve karma bisiklet (bisiklet + diğer ulaşım biçimleri). Ortalama 13,1 yıllık takip süresi boyunca 8.845 kişi demans ve 3.956 kişi Alzheimer hastalığı geliştirdi.

YÜRÜYÜŞ VE ALZHEİMER FARKI

Araştırmada yürüyüş ve karma yürüyüş, demans riskinde %6 düşüş ile ilişkilendirilse de Alzheimer riskinde %14 artış görüldü. Uzmanlar, bunun yürüyüş yapan katılımcıların denge veya araç kullanma sorunları yaşayabilmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

GENETİK FAKTÖRLERİN ROLÜ

Alzheimer riskinin en güçlü genetik belirleyicisi APOE ε4 geni, sonuçları etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıktı. Genetik varyantı taşımayanlarda demans riski %26 düşükken, taşıyanlarda bu oran %12 olarak belirlendi.

