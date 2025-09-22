Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

BM Üyeleri ve Yeni Tanıma Kararları

Filistin, bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan etti ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak tanıdı. 7 Ekim 2023'ten sonra ise 9 ülke Filistin'i resmi olarak tanıma kararı aldı. Bunlar; Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahama Adaları, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan ve Meksika olarak sıralanıyor.