Viral Galeri Viral Liste Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?

Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin peş peşe yaptığı açıklamalar, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak kabul ederken, Türkiye ise Filistin'in bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer alıyor ve desteğini bugüne kadar sürdürüyor. Peki, Filistin'i hangi ülkeler tanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:48
Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan yoğun saldırıları sürerken, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde uluslararası destek giderek güçleniyor. Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler, peş peşe yaptıkları açıklamalarla Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu.

İNGİLTERE KANADA VE AVUSTURALYA FİLİSTİN'İ TANIDI!
Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

KANADA, G7 ÜLKELERİ ARASINDA İLK OLUYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı. Bu adım, Kanada'yı G7 ülkeleri arasında bu kararı alan ilk ülke yaptı. Kanada'yı kısa süre sonra Avustralya ve İngiltere izledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tanıma kararının 2 devletli çözüm umudunu canlı tutma amacını taşıdığını belirtti.

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

BM Üyeleri ve Yeni Tanıma Kararları

Filistin, bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan etti ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak tanıdı. 7 Ekim 2023'ten sonra ise 9 ülke Filistin'i resmi olarak tanıma kararı aldı. Bunlar; Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahama Adaları, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan ve Meksika olarak sıralanıyor.

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino ise BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıma planlarını açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye de uluslararası platformlarda Filistin'in devlet olarak tanınması gerektiğini kararlılıkla savunmaya devam ediyor.

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti’ni hangi ülkeler tanıyor?

Dönemin Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın bağımsızlığı ilan ettiği 15 Kasım 1988'de Türkiye, Filistin'i tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. O günden bu yana Türkiye, uluslararası alanda Filistin'e verdiği desteği sürdürdü.

SON DAKİKA