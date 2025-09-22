Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin peş peşe yaptığı açıklamalar, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak kabul ederken, Türkiye ise Filistin'in bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer alıyor ve desteğini bugüne kadar sürdürüyor. Peki, Filistin'i hangi ülkeler tanıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:48