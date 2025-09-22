Viral Galeri Viral Liste Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Chikungunya ateşi vakalarında artış yaşandı. Yerel sağlık otoriteleri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 3'üncü seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti. 19 Eylül itibarıyla 1.714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif seyrettiği, ağır hasta veya can kaybının olmadığı açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:39
Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde artan vakalar nedeniyle 3'üncü seviye halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Bin 714 kişiye bulaşan sivrisinek kaynaklı bu viral hastalık, ateş, eklem ve kas ağrılarıyla kendini gösteriyor. Peki Chikungunya nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler?

Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

CHİKUNGUNYA ATEŞİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, Chikungunya, Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Etkeni, Togaviridae ailesinin Alphavirus cinsinde yer alan Chikungunya virüsüdür. Hastalık, genellikle ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösterir; eklem ödemi, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, yorgunluk ve cilt döküntüleri de sık görülür.

Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

Bulaşma Yolları

Sivrisinek sokmaları: En yaygın bulaşma şeklidir. Virüs taşıyan sivrisinekler, viremi döneminde insanlara hastalığı aktarabilir.

Kan ürünleri yoluyla: Teorik olarak mümkün olmakla birlikte, bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Anneden bebeğe: Doğum sırasında nadiren bulaş görülebilir.

Chikungunya doğrudan insandan insana bulaşmaz, ancak maymunlar gibi bazı hayvanlar da enfekte olabilir.

Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

RİSKLİ BÖLGELER VE GRUPLAR

Chikungunya hastalığı Afrika, Asya, Avrupa, Hindistan, Pasifik adaları ve Karayipler'de görülür. Türkiye'de nadiren yurt dışı kaynaklı vakalar raporlanmıştır. Endemik bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler, hastalığın bulaşma riski altındadır.

Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

BELİRTİLER VE TANI

Hastalığın kuluçka süresi ortalama 4-8 gün olup, en sık görülen belirtiler ateş ve eklem ağrısıdır. Diğer yaygın semptomlar arasında kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve cilt döküntüleri bulunur. Eklem ağrısı genellikle birkaç gün sürse de bazı vakalarda aylarca devam edebilir. Nadiren göz, sinir sistemi, kalp ve gastrointestinal komplikasyonlar görülebilir.

Tanı, klinik örneklerde yapılan laboratuvar testleriyle konur.

SON DAKİKA