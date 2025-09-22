Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Chikungunya ateşi vakalarında artış yaşandı. Yerel sağlık otoriteleri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 3'üncü seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti. 19 Eylül itibarıyla 1.714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif seyrettiği, ağır hasta veya can kaybının olmadığı açıklandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:39