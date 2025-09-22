Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?

BELİRTİLER VE TANI

Hastalığın kuluçka süresi ortalama 4-8 gün olup, en sık görülen belirtiler ateş ve eklem ağrısıdır. Diğer yaygın semptomlar arasında kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve cilt döküntüleri bulunur. Eklem ağrısı genellikle birkaç gün sürse de bazı vakalarda aylarca devam edebilir. Nadiren göz, sinir sistemi, kalp ve gastrointestinal komplikasyonlar görülebilir.

Tanı, klinik örneklerde yapılan laboratuvar testleriyle konur.