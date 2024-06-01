İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin'i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Korkunç olay 5 ay önce Kağıthane’de yaşandı. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin (20), yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından canice bıçaklandı. Genç kız, belinden ağır yaralanırken 3 organı da zarar gördü. Bunun üzerine polis ekipleri bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganı aramak için çalışma başlattı. Yaşaan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını "Gereği yapıldı-16" ifadeleri ile duyurdu.
Olay 5 ay önce Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.
"ABİ KORKUTTUN BENİ" DEDİĞİ ŞAHIS BELİNDEN BIÇAKLADI
Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.
3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aslıhan Zengin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan Aslıhan Zengin hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören Aslıhan Zengin, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.
"ARKAMDAN BIÇAKLADI VE ÇIĞLIĞIMIN ÜSTÜNE KAÇTI"
Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, "Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasına girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış" dedi.
"BAĞIRMASAYDI BELKİ DE DAHA DA DEVAM EDECEKTİ"
Baba Kenan Zengin ise, "Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. 'Abi beni korkuttun ne yapıyorsun' diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" şeklinde konuştu.
"EVİMİN SOKAĞINDAN BERİ TAKİP ETTİ"
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak Aslıhan Zengin'in ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdü.
GEREĞİ YAPILDI-16— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024
Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar… pic.twitter.com/NeeaawKlDI
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! GEREĞİ YAPILDI
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı.
Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
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