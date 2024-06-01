İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

"BAĞIRMASAYDI BELKİ DE DAHA DA DEVAM EDECEKTİ"

Baba Kenan Zengin ise, "Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. 'Abi beni korkuttun ne yapıyorsun' diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" şeklinde konuştu.

"EVİMİN SOKAĞINDAN BERİ TAKİP ETTİ"

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak Aslıhan Zengin'in ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürdü.

GEREĞİ YAPILDI-16



Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar… pic.twitter.com/NeeaawKlDI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! GEREĞİ YAPILDI

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı.

Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.