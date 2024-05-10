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Nesrin Baş, Paris Olimpiyatları kotası aldı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Nesrin Baş, Paris Olimpiyatları kotası aldı!

Son dakika... Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Venezuelalı rakibini 10-6 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Son dakika... Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Venezuelalı rakibini 10-6 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

İstanbul'da düzenlenen Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş ile Venezuella'dan Chir Montero karşı karşıya geldi. Milli güreşçi Nesrin Baş, Chir Montero'yu mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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