Nesrin Baş, Paris Olimpiyatları kotası aldı!

İstanbul'da düzenlenen Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Nesrin Baş ile Venezuella'dan Chir Montero karşı karşıya geldi. Milli güreşçi Nesrin Baş, Chir Montero'yu mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN