Terörist başı Gülen nereye kaçırıldı? CIA hangi plan peşinde? Uzman isim A Haber’de anlattı

ÖLÜSÜ YA DA DİRİSİ…

Daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan yerin otoparkı büyük ölçüde boşalmış durumda görüldü. Konuya dair gazeteci Zafer Şahin, "Çanlar bu kez FETÖ elebaşı için çalıyor. PKK'nın başındaki kendisini kabul edecek ülke bulmak umuduyla Avrupa'da aylarca oradan oraya sürüklendi. Raf ömrünün bittiğini kullanılıp çöpe atıldığını anladığında artık her şey için çok geçti. Kenya'da paketlenip Türkiye'ye teslim edildi. Bugün de benzer bir kaderi FETÖ elebaşı yaşıyor. Eceliyle ölmesini bile beklemeden Pensilvanya'daki çiftlikten başka bir yere nakledildi. Nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı dahi muamma. Ölüsünü ya da dirisini Türkiye'ye teslim ederlerse şaşırmayın." ifadelerini kullandı.