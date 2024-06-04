Terörist başı Gülen nereye kaçırıldı? CIA hangi plan peşinde? Uzman isim A Haber'de anlattı
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor. Diğer yandan çevredekiler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü düşünüyor. Peki terörist başı kaçırıldı mı? Fetullah Gülen öldü mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen örgüt içindeki kavgayı ifşa etti. Ebuseleme Gülen, örgüt lideri Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldığını duyururken, FETÖ çiftliğinde ölüm sessizliği hakim. Öte yandan FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor.
ÖLÜSÜ YA DA DİRİSİ…
Daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan yerin otoparkı büyük ölçüde boşalmış durumda görüldü. Konuya dair gazeteci Zafer Şahin, "Çanlar bu kez FETÖ elebaşı için çalıyor. PKK'nın başındaki kendisini kabul edecek ülke bulmak umuduyla Avrupa'da aylarca oradan oraya sürüklendi. Raf ömrünün bittiğini kullanılıp çöpe atıldığını anladığında artık her şey için çok geçti. Kenya'da paketlenip Türkiye'ye teslim edildi. Bugün de benzer bir kaderi FETÖ elebaşı yaşıyor. Eceliyle ölmesini bile beklemeden Pensilvanya'daki çiftlikten başka bir yere nakledildi. Nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı dahi muamma. Ölüsünü ya da dirisini Türkiye'ye teslim ederlerse şaşırmayın." ifadelerini kullandı.
CEVAP ARAYAN SORULAR
FETÖ elebaşı Kenya'ya mı kaçırıldı? Fetullah Gülen'i kim, neden kaçırdı? Terör örgütü FETÖ'de çözülme mi başladı? Farklı teröristlerden farklı açıklamalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
TERÖR MERKEZİ BOŞ
Coşkun Başbuğ: FETÖ elebaşı, gizli kardinal Fetullah Gülen hakkında inanılmaz bir spekülasyon var. Öldüğü ve bunun saklandığı ifade ediliyor. Kim çevreler ise son anlarını yaşadığını söylüyor. Bazı çevreler ise kaçırıldığı yönünde bilgiler paylaşıyor. Bunların hepsi olması kuvvetlİ ihtimaller. Ancak net bir bilgi ortada yok. Mesela son söylenti Kanada'ya kaçırıldığı yönündeydi. Hem bu söylemler hem de sahada yaşanan gelişmeler; duruma bakıldığında terör örgütü başı Pensilvanya'da değil çünkü sözde çiftlik ancak terör merkezi boş.
GÖZLEM VE GÖZETİM…
Terör karargahının boş olması büyük bir delildir. Normal şartlarda bu karargahta çift kademeli güvenlik tedbirleri uygulanıyordu. Oraya gidenler ve o bölgeden gelen bilgiler bu güvenlik tedbirlerinin kaldırıldığı yönünde. Evin yapılan gözlem ve gözetiminde bu trafiğin azaldığı gelen gidenin çok nadir olduğu tespit edilmiş durumda. Terör karargahında bir sessizlik hakim olduğunu biliyoruz.
ÖRGÜTTE DAĞILMA SÜRECİ
Terör karargahında faaliyet gösteren diğer teröristler arasında büyük bir gerginlik ve tedirginlik var. Şu anda FETÖ içinde bir kaos var. Bu da örgütü dağılmaya götürecek kadar ciddi. Herkes kendi akıbetini merak ediyor.
GELENEKÇİLER YENİLİKÇİLER BİRBİRİNİ YİYOR
FETÖ içinde gelenekçiler var. Yani Fetullah Gülen denilen vatanda haininin söylediği her söz biat eden ve onun her söylediğini doğru kabul eden bir grup. Bunun yanında örgüt içinde yenilikçiler diye grup oluştu. Bunlar da gelenekçileri suçlu buluyor. Örgütün onlar yüzünden dağıldığını düşünüyorlar. Bu 2 yapı örgütteki bölünmenin göstergesidir. Bunlarında kendi içinde kavgaları var.
GRUPLAR ARASI PARA SAVAŞI
Mustafa Özcan isimli örgütün kara kasası olan şahıs kanlı paraların döndüğü kişidir. Terör örgütü FETÖ'ye ait paraları kendi zimmetine geçirdiği söyleniyor. Paraları naklettiği veya çaldığı konuşuluyor. Bunun yanında Barbaros grubu da kavga içinde. Şu anda bunlar bilinen en az 5 parçaya bölünmüş durumda. Burada kuytuda 5. grup var onlar da üstün gelecek olanın yanında olmak için bekleme halindeler. Örgüt içimdeki taht kavgası zaten uzun süredir yaşanıyor.
CIA ORGANİZE ETTİ
Bu örgütü CIA organize etti ve başına Fetullah Gülen denilen katili getirdi. Gülen'in bu yapıyı kurduğunu ve idare ettiğini düşünmek insanın aklıyla alay etmektir. Örgütün akıbetine karar verecek olan ABD'nin kendisidir. Böylesi yapılarda tabanı korumak ve onları kurtarmak için usule uygun hareket etmek gerekir. Vatan haini Fetullah Gülen'in birini işaret etmesi gerekir. Burada terörist başının birini işaret etmesini engellenmek için kaçırıldığını düşünüyorum.
GÖRÜNTÜ HESAPLARI…
Artık o katil son günlerini son demlerini yaşıyor. CIA bu kaosun içerisinden kaçırıp sürekli dillendirilen Kanada'ya götürdüğünü düşünüyorum. Ancak her neredeyse bir ismi işaret eden görüntü alınacak muhtemelen sonrasında hayatını kaybettiği açıklanacak sonrasında konu kapatılacak. Ben bu işin sonunu böyle görüyorum. Kaçırıldığı ülke tartışılır ama neticede durum budur.
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