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EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Emekli zammı için 1 aydan az bir zaman kalırken, zam ile ilgili güçlü ipucu geldi. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve kök maaş zammı için ise 2 ayrı formül masada. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte milyonları ilgilendiren o hesaplar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 13:58
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

Emekli ve memur zammı ile 20 milyonu aşkın vatandaşın geliri artacak. Türkiye'de 16 milyon emekli ve 4 milyon memur bulunuyor. Öte yandan memur zam oranı ile sosyal destek ödemelerinden faydalanan 2,5 milyon vatandaşın geliri de yükselecek. SGK en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekliye zam oranı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışıyor.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR

Emekli ve memur zammı ile ilgili rakamlar netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Kesin emekli maaşı ve memur zammı için 1 veri kaldı. 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72 OLDU

Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Yıllık enflasyondaki yükseliş ise geçtiğimiz yıl enerji faturalarının silinmesiyle birlikte sıfır çıkması sebebiyle baz etkisiyle yılın en yüksek noktasına gelmiş oldu. Bundan sonra özellikle yaz aylarında 2 puanlık bir düşüş bekleniyor.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

Açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 5 aylık oranı da ortaya çıkardı. Buna göre 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.