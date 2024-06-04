EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI! 2 ayrı formül masada! Milyonların maaşı değişiyor | Kim ne kadar alacak? İşte hesaplamalar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Emekli zammı için 1 aydan az bir zaman kalırken, zam ile ilgili güçlü ipucu geldi. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve kök maaş zammı için ise 2 ayrı formül masada. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte milyonları ilgilendiren o hesaplar…

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.06.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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